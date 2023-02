Mercredi 15 février, c’était carnaval à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône

Le photoreportage info-chalon.com

Mercredi 15 janvier à partir de 11 heures 30 et de 14 heures à 17 heures, à l’Espace Nautique, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, fêtait carnaval en proposant aux familles de nombreuses animations.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Dominique Melin, Vice-présidente du Grand Chalon chargée des sports, Gilles Vechambre Directeur des Sports du Grand Chalon et de la ville de Chalon, Patrice Martin, Directeur du Pôle Nautique qui englobe la base nautique, le hangar aviron et la piscine de Saint-Jean-de-Losne, de l’ensemble du personnel et des maitres nageurs du centre nautique.

Ainsi de nombreuses animations étaient mises en place pour les familles et dédiées aux enfants.

Parcours aquatique,

Atelier masque,

Jeu de ballons...

Ainsi qu’un stand de vente de crêpes dont la recette sera intégralement reversée à l’association ‘Ecoute et Soutien’ (pour les enfants hospitalisés) de l’Hôpital William Morey.

Patrice Martin confiait à info-chalon : « Suite à la Covid 19 et à la crise énergétique, la Direction de l’Espace Nautique assistée de son personnel, réfléchit depuis 5 à 6 mois à faire des événements réguliers pour dynamiser la piscine de Chalon afin de faire revenir le public pour qu’il se réapproprie à nouveau l’Espace Nautique. Concernant ce premier événement, ce sont donc des idées du personnel que j’accompagne pour la mise en place de cet événement. Ce sont eux qui ont décoré et amené des idées autour de carnaval vu que cette grande fête chalonnaise va commencée très bientôt avec son ‘Carnaband Show’ et d’ailleurs le Comité des Fêtes de Carnaval s’est porté partenaire en nous apportant des décorations (grosses têtes…). Vous verrez que de nombreuses animations ont été mises en place à destination des familles et plus précisément des enfants. Nous avons également décidé de faire une vente de crêpe dont la recette ira en intégralité à l’association ‘Ecoute et Soutien de l’Hôpital William Morey’. Enfin le Centre nautique vous donne rendez-vous pour un prochain événement qui sera prévu le 5 avril sur l’olympisme ! ».

Dominique Melin ajoutait : « Cet événement est porté par le Grand Chalon dans le but de redynamiser l’Espace Nautique qui a subi une baisse de fréquentation suite à la Covid 19, la crise énergétique… Aussi, en cette période de vacances et en amont de carnaval pour toute l’équipe de l’espace nautique, il leur a paru un petit peu normal et original de faire ces activités géniales en direction des enfants. Des animations organisées à la fois par le responsable du Centre Nautique mais aussi par le personnel et les maitres nageurs. Tous ont été partie prenante de cette manifestation qui a été aussi soutenue par le Comité des Fêtes et c’est très bien aussi qu’en parallèle à ces ateliers aquatiques, les organisateurs ont pensé à faire un don suite à des ventes de crêpes à une association très connue qui est ‘Ecoute et Soutien’ de l’hôpital William Morey. Alors, il faut savoir que même si nous avons privatisé le bassin de 25 mètres, nous ne dérangeons pas les autres nageurs qui ont accès libre au grand bassin. Cet événement est un plus car c’est la fête des enfants, ils viennent déguisés jusqu’au bord du bassin et repartent après la baignade maquillés et avec un masque. C’est une belle initiative ! »

