Les travaux de la future Maison du Vélo ont commencé !

Dans le cadre de son projet au service de la politique mobilités, le Grand Chalon a racheté ce qui était autrefois un restaurant ( Le restaurant Maître Pierre, 17 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône) pour en faire un lieu unique dédié aux mobilités actives et partagées, appelé La Maison du Vélo. Elle permettra la location de vélos à assistance électrique et sera divisée en 3 sections : un accueil commercial, un espace d’exposition des Vélos à Assistance Electrique (VAE) et un atelier de réparation. Le Grand Chalon a délégué à la STAC qui gère le réseau Zoom, la maîtrise d’ouvrage des travaux.

Les travaux, précisément, de ce lieu situé à l’angle des avenues Victor Hugo et Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône ont débuté lundi 13 février. La Maison du vélo accueillera également en son sein l’Espace Zoom (actuellement situé Place de Beaune) qui y sera rapatrié lui permettant ainsi de revêtir de multiples vocations. En effet, tout proche de la gare SNCF et de la gare routière pour favoriser l’intermodalité comme l’a souligné le Président du Grand Chalon, Sébastien Martin, il sera donc un point de location longue durée (minimum 1 mois) et de réparation des VAE de la flotte, un lieu d’information et de sensibilisation mais également comme nous l’avons mentionné : un lieu d’information sur le réseau de transports ZOOM.

David Edmont, Directeur de la société des transports de l'agglomération chalonnaise Transdev STAC et Karine Plissonnier, Vice-présidente en charge des mobilités et des transports au Grand Chalon, ont présenté durant cette conférence de presse la gamme proposée de marque Gitane et Peugeot pour les vélos VTC. Il est à noter que des vélos cargos et des cyclodebouts viendront compléter l’offre. Des modèles essayés et approuvés par le Président du Grand Chalon !

Au total, ce sont 150 vélos qui seront proposés à la location dès l’ouverture, ensuite 150 vélos supplémentaires viendront rejoindre la flotte de vélos connectés qui sera réévaluée en fonction des besoins. Ce service est exclusivement mis en place en direction des habitants du Grand Chalon ; en ce qui concerne les tarifs de location, ils sont toujours à l’étude.

Fort de l’aménagement d’itinéraires cyclables portés par le Grand Chalon, Sébastien Martin se félicite « de l’ouverture prochaine de ce lieu pensé pour développer l’usage du vélo, notamment pour les trajets domicile-travail. Il sera un levier essentiel pour accompagner les Grands Chalonnais vers l’utilisation des 88 kilomètres de pistes cyclables conçues d’ici la fin du mandat entre les communes mais aussi, pour les inciter à recourir aux autres modes de déplacement accessibles sur le territoire ».

Ce type de service ayant déjà eu un grand succès dans d’autres communes de France (Valence, Annecy…) sera, espérons-le, opérationnel à Chalon-sur-Saône, d’ici fin mai !

A découvrir prochainement.

Article SA - Photos SBR