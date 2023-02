La semaine prochaine à l'Espace des Arts : 'Anima', un spectacle riche en sensations

Il y a environ 10 000 ans, le Sahara était couvert de lacs et de végétations abondantes. La Terre étant plus proche du Soleil, la chaleur favorisait l’évaporation de l’océan, créant des moussons très importantes et, à long terme, de nouvelles formes de vie. Au regard de ces analyses, les spécialistes peuvent envisager l’avenir de ces territoires : philosophes, scientifiques et sociologues prédisent qu’avec l’intensification du réchauffement climatique et le retour de moussons intenses, cette étendue pourrait redevenir verte.

Conçue autour d’un triptyque mêlant créations photographiques, vidéos et décors transformés par l’eau, l’air, la vapeur ou le feu, cette performance propose une métamorphose passionnante de l’espace. Combinée à la création sonore de Chloé Thévenin et à l’intervention de l’équilibriste Chloé Moglia, Anima offre un spectacle riche en sensations. Passionnant !

VEN 24 FÉV 2023 — 19h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 25 FÉV 2023 — 21h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/anima

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Vincent Arbelet