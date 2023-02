Mardi au Conservatoire du Grand Chalon : 'Il seicento pizzicato'

MARDI 21 FÉVRIER 2023 À 12H30 - PLATEAU DE L'AUDITORIUM

C’est dans l’Italie pré-baroque – Il Seicento - que nous emmènera la musicienne Albane Imbs sur les traces d’un compositeur au nom saugrenu injustement méconnu…Bellerofonte Castaldi (1581-1649). Ce dernier composa non seulement pour l’instrument à corde emblématique de cette époque, le théorbe, mais il inventa également son propre instrument, miniature du premier : le tiorbino !

A ces sonorités ressurgies d’un autre temps, s’ajouteront celles de la guitare baroque, avec des œuvres de compositeurs contemporains de Castaldi dont le langage a fortement été inspiré du style fantasque et poétique développé en Italie au début du XVIIe siècle.

37 cordes seront pincées – Pizzicate – pour faire sonner et résonner ces airs d’un autre temps !

À l'issue du concert, un café gourmand est offert aux personnes ayant une place de concert et prenant leur repas du jour au Bistrot des Artistes.

En résumé, l'équation magique est :

1 place de concert + 1 plat du jour = 1 café gourmand offert

Réservation pour le Bistrot des artistes par mail à sandrine.male@legrandchalon.fr (dans la mesure du possible 10 jours avant le spectacle)

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/il-seicento-pizzicato

