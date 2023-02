Fermeture San Marina : les commerçants du centre-ville ont tenu à manifester tout leur soutien à l’équipe chalonnaise

Samedi à 19h, à l’heure où les commerçants du centre-ville baissent le rideau, beaucoup d’entre eux se sont dirigés vers la boutique San Marina située 11 Grande Rue afin d’apporter leur soutien à Anne-Lise et Coralie qui comptaient de très nombreuses années dans l’aventure San Marina.

Entre joie de trouver là chaleur et amitié, et émotions où quelques larmes ont été versées, la soirée a été placée sous le signe de la fraternité. Anne-Lise et Coralie, très liées, font face à cette situation dans un même élan : « On rebondira. On fera tout pour se réinventer ».

SBR