Il y avait affluence au magasin San Marina pour le dernier jour d’ouverture

Une chose est sûre, tout le monde déplore la fermeture du magasin San Marina Grande Rue à Chalon-sur-Saône. Info-chalon était présent à l’heure d’ouverture du dernier jour de vente du commerce chalonnais pour constater une grosse affluence dès 10 heures !

Souhaitons courage à Anne-Lise et à toute l’équipe afin de rebondir professionnellement le plus vite possible.

J.P.B