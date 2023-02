Budget primitif : Châtenoy le Royal dans la continuité, la municipalité va continuer sa gestion des deniers de la ville en "bon père de famille".

Comme toutes les communes, Châtenoy le Royal subit de plein fouet la crise et l’inflation galopante de ces derniers mois, pour autant la municipalité de la ville a présenté un budget pour 2023 lui permettant encore quelques investissements grâce à une gestion depuis 2001 en "bon père de famille". Cette gestion donne un certain garant à la ville avec une capacité d’autofinancement (CAF) d’un peu plus de 3 millions d’euros. Dans les grandes masses de ce budget, il faut noter dans la section investissement des dépenses et recettes à hauteur de 6 millions € et pour la section de fonctionnement environ 10 millions € soit un budget ville d’environ 16,2 millions €.

Pour cette année 2023, Vincent Bergeret maire de la ville a rappelé les investissements prévus :

Le synthétique du terrain de foot pour un montant global de 487 142 € y compris éclairage. Investissement faisant l'objet de demande de subventions.

Aménagement de la cour Prévert, montant 39 183 €, subventions sur appel à projet départemental (50%)

Le maintien des subventions aux associations soit 75 000€ au total…,

pour ne citer que quelques lignes d'investissements.

Avant la mise au vote, Monsieur le maire a passé la parole aux personnes qui souhaitaient intervenir.

Kamal Hammani est intervenu au nom du groupe d’opposition "Châtenoy pour la transition" : « Le BP 2023 est quasiment identique à celui de 2022 à la différence qu’on a pour les charges de la classe 11 la prise en compte de l’inflation avec une augmentation de 7% des dépenses et pour les charges de personnel de l’ensemble de l’augmentation de l’indice sur l’ensemble de l’année. Ceci est compensé cette année avec l’absence de dépenses imprévues qui s’élevaient l’an dernier à environ 80 000 € et pour ce qui est des recettes de fonctionnement : les recettes fiscales augmentent de 300 000 € vraisemblablement du fait de l’augmentation des bases, donc vous comprendrez que les réflexions que nous avons eues l’année dernière restent totalement d’actualité. »

Intervention de Marie Mercier de la majorité municipale : « Je voudrais d’abord féliciter les services pour la présentation de ce budget. Heureusement que ce sont toujours les mêmes interventions car à chaque fois nous voulons la rigueur, nous voulons l’ambition et nous avons la chance dans la strate d’avoir un autofinancement, toutes les communes n’ont pas la chance d’avoir un autofinancement malgré cette période de Covid, malgré l’inflation, je voudrais vous féliciter de maintenir les dépenses de fonctionnements et à caractères générales aussi bien…. »

Monsieur le maire a répondu aux différentes remarques du groupe d’opposition "Châtenoy pour la transition", l’autre élue d’opposition représentant la majorité présidentielle étant absente.

Vincent Bergeret maire de Châtenoy : « Je voudrais déjà remercier la directrice des services Marie-Laure Brochot et l’ensemble des services pour la préparation de ce budget, le bilan budgétaire est toujours un travail compliqué, c’est une mission indispensable. Voter un budget, c’est préparer l’avenir…je me félicite de la stabilité que l’on peut avoir malgré la crise et heureusement que nous avons des excédents, du coup ces excédents nous permettent de passer plus ou moins la crise. La région a stoppé tous ses investissements, ce n’est pas un bon signe que l’on envoie aux collectivités locales qui ont besoin d’investir. On sait qu’aujourd’hui, pour les projets qui nous incombent, on ne pourra pas compter sur les aides de la région. Il y a 4 indicateurs que l’on passe tous les ans que je vais vous commenter. Dans les dépenses d’investissements et les recettes en 2014 on était sur les dépenses d’investissements à 211 €/Habitant aujourd’hui on est à 412 €/Hab, sur les recettes avec les excédents en 2014 la ville de Châtenoy avait 136 €/Hab pour une moyenne de la strate à 88 €/Hab et en 2021 on est encore au-dessus de la strate avec 149 €/Hab pour notre commune alors que la strate est à 128 €…la même chose pour le fonctionnement où nous avons fait pas mal d’efforts depuis des années. Les dépenses de fonctionnement de la commune en 2014 étaient de 941 €/Hab pour une moyenne de la strate à 1035 € et en 2021 862 €/Hab contre 1043 pour la strate ce qui montre les efforts qui ont été faits…. Tout ça pour dire qu’un budget est toujours complexe surtout avec la baisse depuis plusieurs années de la DGF de l’état. Nous sommes tous collectivement et individuellement responsables d’une nécessaire adaptation de notre mode de vie …Ce budget est dans la continuité des plans d’actions menés depuis plusieurs années. La commune n’est pas riche, budgétairement elle se porte bien et c’est différent et c’est à force de stratégie, de bon sens et de devoir de responsabilité… Je tiens à préciser que cette année nous n’emprunterons pas… »

Ce budget a été voté par la majorité, les élus de "Châtenoy pour la transition" se sont abstenus.

Deux autres points ont été rajoutés à l’ordre du jour, cela concernait le tarif de location des box des rotondes et le rapport d’approbation des modifications des statuts du SYDESL.

C.Cléaux