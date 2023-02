Deux nouvelles élues au bureau de l'Union des Commerçants et Artisans de Givry

2022 a vu l'installation de plusieurs acteurs économiques, tant dans le domaine de la santé et de l'artisanat que de la vente et de la restauration, comme Maison du Tacos en juin dernier. Un nouveau salon de coiffure devrait ouvrir ses portes Place d'Armes au 1er mars, mais la dernière venue en date est Marie Gaudillière, créatrice de l'Écrin du Visage, à qui Info-Chalon ne manquera pas de consacrer un article d'ici quelques temps.

En revanche, il est à déplorer quelques fermetures comme l'Atelier Créatif, le restaurant Le Givry et La Rose des Sables. De quoi laisser 7 pas de portes inoccupés ou inactifs, ce qui ne sera plus le cas pour l'ancienne pharmacie Dorier, bientôt reconvertie en galerie d'art. Quant au tabac-Maison de la presse, une micro-crèche devrait bientôt voir le jour. Une situation économique correcte alors qu'on redoute une hémorrhagie entreprenariale au niveau national.

Nouvelle équipe, nouveaux projets

Du côté de l'UCAG, Aurélien Bry est revenu sur ses participations aux évènements locaux de 2022, de l'accueil des nouveaux Givrotins après trois années de Covid aux diverses tombolas et paniers garnis (Givry Starlett Club, journée-concert avec le groupe Paradoxe, Pinceaux d'Or) en passant par le marché de Noël, dont le grand froid a eu raison du nombre de visiteurs même si les exposants ne se sont pas dits mécontents. Malgré des résultats inférieurs aux prévisions, l'union enregistre une comptabilité très équilibrée.

Aurélien Bry a également remercié les membres de l'UCAG et leurs conjoints, la mairie –représentée par Rémy Cordonnier et Aurélie Zimmermann– et les agents municipaux, l'association A2C dont son président Jean-Claude Dufourd était présent, et la presse. Mais c'est surtout pour Pascale Pierre qu'il a une pensée chaleureuse, pour « son professionnalisme, son dynamisme et, mention spéciale pour l'organisation des marchés de Noël ».

Celle qui a été secrétaire de l'UCAG pendant près d'une dizaine d'années a décidé de se mettre en retrait pour mieux se consacrer à sa fonction de conseillère municipale déléguée à l'animation, tout comme Élodie Simaeys, d'Élo D Coiffure. Deux départs, deux arrivées que l'assemblée a approuvées : Isabelle Rakotomavo, du Clos des Flaveurs qui vient de fêter son cinquième anniversaire, et Géraldine Ducreux, agent général en assurances pour le compte d'Axa.

Sans attendre, l'UCAG a dévoilé ses projets pour 2023, dont un partenariat avec l'harmonie municipale et un groupe de rock pour une soirée rock symphonique le 17 juin au Parc Oppenheim, suivie du repas des adhérents dans l'été et d'une soirée festive de dégustation et vente en fin d'année. En revanche, pas sûr de poursuivre avec le marché de Noël puisque ce sont principalement des exposants extérieurs (non-adhérents) qui viennent.

La réunion s'est terminée avec diverses discussions sur la piétonisation du centre-bourg et des extensions de terrasses, et sur le rappel par Rémy Cordonnier du projet Givry Emplois et de l'A-TE-LIER, avant un apéritif « déjeunatoire ».