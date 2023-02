Buxy ville étape pour la tournée "Des chansons plein la tête"

Ce concert était organisé par la municipalité de Buxy et a été pris en charge par Fabrice Pinier adjoint en charge des associations, des sports et des manifestations, aidé d’élus et de bénévoles.

Les artistes issus des émissions de télé sont en tournée dans toute la France et c’est à Buxy qu’ils ont fait une halte pour présenter leur spectacle, une tournée à but caritatif dont les bénéfices sont reversés à l’Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales.

Violaine Jolly, Florian Devos, Kristofer Hedia, Timéo Beasse, Dorian Bedel, Nicolas Motet, Léa Cressent, Diana Vicente, Elodie Andéenne, Sara Pedrozzo, Tamy Doukhan, Geoffrey Prudhommeaux, tous ces jeunes artistes font partie de la tournée. Ils ont embarqué dans un tourbillon de bonheur les 350 personnes présentes ce vendredi soir en parcourant un répertoire de chansons françaises mais pas que, de récentes comme certaines d’années déjà lointaines. Un spectacle complet où se mélangeait humour, chansons, sketchs pour le plus grand plaisir du public de tout âge.

Ils n’ont pas ménagé leur peine durant ces deux bonnes heures de spectacle. De Brel avec Amsterdam, le temps de fleurs de Rika Zaraï, la maritza de Sylvie Vartan et bien d’autres en passant par le folklore western américain.

Le charme de Violaine et son violon a opéré dans la Maritza superbe chanson de Sylvie Vartan avec la voix sublime de Léa, chanson pleine d’émotion qui a captivé l’auditoire.

Deux heures de rythme effréné entre chansons, changement de costume pour répondre à l’enthousiasme du public. Seul, en duo ou en plus grande formation la séduction et les chansons ont conquis le public. Quelques airs bien connus ont joyeusement opéré et chacun est reparti avec Des chansons plein la tête, c’est la récompense de cette soirée inoubliable au profit de l’association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales.

Le tour de chant s’est terminé dans le hall de la salle de fêtes où les artistes se sont livrés avec joie au jeu des dédicaces et à quelques photos souvenirs.

Merci à vous tous pour ce beau moment d’échange et continuez à faire vibrer le public dans votre périple des 11 villes de la tournée.

C.Cléaux