Un instant pour soi...

Lors de cette journée portes ouvertes, vous pouviez retrouver pêle-mêle les stands de :

▶ Marjorie Raffin, vendeuse à domicile indépendante de lingerie et prêt-à-porter Charlott'

▶ Steve Bailly (Terra Nova Minéraux), maître enseignant Reiki. Ce magnétiseur, guérisseur du corps, de l'âme et de l'esprit proposait des bracelets et boucles d'oreilles en minéraux, pierres roulées, des bijoux et des produits détente et bien-être.

▶ Cathy D'Alascio, conseillère et vendeuse Frédérique M (cosmétique, parfum et produits bien-être).

▶ Perrine Lecland, vendeuse de bijoux à domicile Victoria France.

▶ Bernard Bissay, expert en compléments alimentaires, naturopathe et distributeur indépendant Xelliss.

▶ Frédéric Jover, énergéticienne et experte en thérapie douce.

▶ Sabrina Caire (Renaissance), experte en soin énergétique.

▶ Nadine Virly (L'Antre du Dragon de Terre), artiste plasticienne.

▶ Claude Clerc, apiculteur.

▶ Michael Fleury (Fleur d'Iris), expert en soin énergétique intuitif.

▶ Jean-Luc Canal, soin vibratoire avec bols de cristal et soins sur le corps étherique et magnétisme.

▶ Luce Cassina, gestion du stress post-traumatique, psychogénéalogie, gestes, paroles symboliques et thérapeutiques, issus des arts chamaniques.

▶ Maïté, voyante.

▶ Delphine Chauveau, massages énergétiques et métamorphiques.

▶ Chris (FeminAme), énergéticienne et thérapeuthe de l'âme.

▶ Les Bougies d'ange

▶ Fabienne Marot, magnétisme et lithothérapiz (maux physiques, spirituels et émotionnels.

La prochaine journée du même type aura lieu en avril au Clos Bourguignon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati