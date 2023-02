Fermeture de classe : le Rassemblement National refuse les 48 fermetures de Saône-et-Loire

Il y a quelques jours, les autorités scolaires ont présenté leur carte annuelle des fermetures et ouvertures de classe. Avec 48 fermetures sur les 199 de toute la région, la Saône-et-Loire est le second département le plus touché par la désertification scolaire cette année.

Les élus régionaux du Rassemblement National renouvellent leur ferme opposition à ce mouvement de désertification au profit des quartiers prioritaires de la ville, à cette opération comptable qui se résume à donner aux uns les moyens retirés à d’autres. Le Rassemblement National se mobilise pleinement sur le terrain comme à Tramayes, directement concernée par la fermeture d’une classe, où Aurélien Dutremble, conseiller régional et délégué départemental du RN, est venu soutenir les familles lors d’une manifestation le samedi 11 février.

Pour le Rassemblement National, seul l’intérêt de l’enfant doit primer et la fermeture d’une classe en milieu rural met en péril le développement des territoires ruraux et leur qualité de vie. Nos campagnes sont déjà à l’agonie, de plus en plus privées de services publics indispensables, réduisant de façon drastique l’offre de soins, d’éducation, de transport et organisant ainsi peu à peu leur disparition.

La colère, la déception et l’incompréhension étaient perceptibles parmi les familles de Tramayes : elles se sentent trahies par cette décision contraire aux discours de Pap Ndiaye, ministre de l’Education nationale qui annonçait au mois d’août, comme priorité nationale « le soutien à la ruralité ».

Les parents d’élèves déclarent ne rien vouloir lâcher : leur école avec ses 4 classes est une vraie chance pour leurs enfants. Elle leur garantit un enseignement de qualité dans un cadre privilégié que le Rassemblement National défendra face au grand mouvement de destruction de l’école rurale en France.

Aurélien Dutremble,

Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté

Délégué Départemental du Rassemblement National de Saône-et-Loire