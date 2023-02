Les obsèques de Luis de Almeida se tiendront le mardi 28 février

La famille De Almeida a l'immense tristesse de vous faire part du décès de leur fils et frère Luis Miguel Seco de Almeida né le 11/09/1970 et décédé le 19/02/2023.

La cérémonie religieuse aura lieu le 28/02 en l'église de Touches à Mercurey à 10h00.

Luis repose à la chambre funéraire de Roc Eclerc St Rémy mais il ne sera pas visible avant mercredi après-midi. Fleurs réservées à la famille, mais des dons sont possibles à l'association un avion un rêve un enfant. Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.