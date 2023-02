Franck Charlier, réélu à la tête de la Fédération du Parti socialiste de Saône et Loire

Communiqué de presse

"Trois votes étaient à l’ordre du jour :

- La désignation du ou de la Premièr(e) Secrétaire : Nathalie Leblanc et Franck Charlier étaient candidat(e)s à cette fonction. Avec 60 % des suffrages Franck Charlier est réélu pour un second mandat.

- L’approbation du rapport d’activité fédéral : le bilan de la 2021 / 2023, présenté au nom de l’équipe fédérale par Franck Charlier (premier secrétaire fédéral sortant) a été approuvé à plus de 71 %.

- Enfin, la désignation des Secrétaires de Section. Confirmant l’ancrage territorial du Parti Socialiste au sein de la Saône et Loire, 13 secrétaires de section ont été élu(e)s hier soir :

o Jean- Pierre Amiot (Chalon Sur Saône),

o Sébastien Latino (Montceau Sud Communauté Urbaine), o Joël Gaillard (Cluny),

o Yulika Matsunaga (Mâcon),

o Jean-Michel Boivin (Givry – Vallée des Vaux),

o Philomène Baccot (Digoin)

o Violaine Gillet (Nord Chalonnais),

o Franck Charlier (Gueugnon),

o Jean-René Lanoizelé (Bourbon-Lancy),

o Jean-Christophe Descieux (Chagny),

o Enzo Coiffier (Louhans),

o Delphine Dugué (Sennecey Le Grand),

o Noémie Vignard (Le Creusot).

En Saône-et-Loire cette période de démocratie interne s’est déroulée dans un esprit de camaraderie, de sérieux et de sérénité. L’ensemble de nos instances est renouvelé au service de toutes et de tous, pour plus de justice sociale, plus de justice écologique, plus de justice entre femmes et hommes".