CARNABAND'S SHOW - La chanteuse Candice Parise enverra des paillettes dans les yeux et cajolera les oreilles au cours du Carnaband’s Show de ce 25 février

Que le couronnement soit !

Elle est encore très loin de tutoyer un âge canonique, mais la jeune femme, au cas où, pourrait se prévaloir d’une carte de visite très étoffée. Sans commune mesure avec les bas-fonds de l’anonymat au sein duquel se meuvent les seconds couteaux en naviguant à vue. La globetrotteuse (Europe, Asie…) aura contribué à donner du lustre à la comédie musicale en tenant le rôle principal de celles encensant Notre-Dame de Paris, le Magicien d’Oz , Roméo&Juliette, Les Misérables, Hair, Holiday on ice…L’acmé de son activité artistique, pour l’heure, réside dans le final du défilé parisien du 14 juillet, durant lequel ses cordes vocales n’ont point failli au moment de solenniser les chansons « F.R.A.N.C.E. » et l’inéluctable « Marseillaise ». Ce samedi, dans une enceinte chalonnaise gorgée de vertus universalistes et humanistes, Candice introduira sa touche personnelle. Pour déposer délicatement la cerise sur le gâteau des efforts conjugués des uns et des autres. Un geste suprême clair, net et sans bavure. Le sort en est jeté !

Le Carnaval de Chalon-sur-Saône trouve-t-il en vous une résonance particulière ?

«Ah oui, je suis absolument ravie, parce que je trouve que c’est un super projet de réunir trois cents artistes issus du monde entier apparemment, avec tout plein de costumes. On est dans une période aussi où on a besoin de couleurs, de fêtes, de réunir des chanteurs, des acrobates, des musiciens, des danseurs, je trouve que c’est une super idée. Du coup, ce sera la première fois pour moi, donc c’est assez exceptionnel et unique comme type d’événement, au sein de mon parcours en tout cas. »

Etait-ce une évidence que d’ajouter une plus-value à cette fête populaire destinée à désentraver ?

«Oui, je viens en tant que chanteuse, et il me semble que c’est bien de pouvoir se joindre musicalement. Comme je vais clore les séances, c’est vrai que ça va être super ; il va y avoir un côté assez fédérateur de chanter, et en même temps d’avoir tous les artistes réunis autour qui vont interagir au cours de cette chanson, ça va être super cool. »

Quelle sera la nature de votre prestation ce samedi 25 février ?

«Je ferai un solo avec de la musique pop et soul, et ensuite je vais faire un duo avec une chanteuse ukrainienne (Viktoria Brehar NDLR). Tout ça sera très sympa, en plus d’être assez symbolique, je suis très, très contente. »

Vous n’êtes pas inféodée à un seul genre musical, le fruit de cette diversité culturelle a-t-il toujours été un fait acquis ?

« Je suis quelqu’un qui a toujours besoin ou envie de nouveautés, et si je ne me cantonne qu’à un seul style je m’ennuie rapidement malheureusement. Je préfère choisir plein de choses variées, aussi bien la comédie musicale que le jazz, la variété, française et internationale…Ce sont des choses qui sont toutes très différentes, qui permettent de procurer des émotions et des interprétations différentes. C’est très important pour moi de ne pas me cantonner à un seul style, ça permet aussi de jolies rencontres et des projets variés, aussi bien en France qu’à l’international. »

Vous avez écumé nombre de comédies musicales, est-ce là où vous vous sentez le plus à l’aise ?

« Non, par contre je trouve que la comédie musicale est un joli challenge, puisqu’elle réunit trois arts à la fois : le chant, la danse et le théâtre, et puis maintenant encore plus de choses dépendant des projets. J’aime ça, tout simplement parce que ça permet de se challenger et de jouer un nouveau rôle à chaque fois, de découvrir un nouvel univers. C’est un monde que j’apprécie énormément. »

Votre dernier album en date, le 4ème, remonte à 2016. Envisagez-vous un 5ème dans les temps à venir ?

«Alors, les albums que j’ai faits avec « Rive Droite Rive Gauche », c’est assez particulier, ce sont des albums qu’on vendait après les concerts. Là je travaille sur un projet d’EP avec notamment Thierry Sforza, l’auteur de la chanson « F.R.A.N.C.E. » que j’ai chantée le 14 juillet, nous travaillons avec différents compositeurs. Il y aura certainement des singles qui sortiront au fur et à mesure, et qui donc se finaliseront par la sortie d’un EP. »

Le métier de comédienne s’apparente-t-il plus dans votre esprit à un complément qu’à un statut à part entière ?

«C’est plus un complément, dans le sens où je m’en sers pour faire des doublages, dans la comédie musicale, ou pour des prestations spécifiques où je dois aussi présenter. Dans la comédie il y aussi la présentation évidemment. »

Vos interprétations de « F.R.A.N.C.E. » et de « La Marseillaise » le 14 juillet 2022 ont-elles laissé en vous une trace indélébile ?

« Ah oui, totalement ! C’est une expérience unique que je ne vivrai qu’une seule fois dans ma vie. J’ai eu la chance et l’honneur de pouvoir clore ce défilé, je me souviendrai toute ma vie d’être aux côtés de la musique des sapeurs-pompiers de Paris, c’était incroyable. Ca fait cinq ans que je chante avec eux, mais c’est vrai que pour cet événement précis les répétitions étaient mémorables, on ne faisait qu’un, il y avait l’orchestre, les jeunes, toutes les personnes…On était vraiment sur le parterre de la Concorde, on était tous très fiers d’être Français et de représenter les valeurs de notre pays devant la tribune présidentielle bien sûr. »

Quelle coloration aura la suite de votre carrière ?

«Je suis actuellement aux Folies Gruss, qui est un spectacle porte de Passy à Paris jusqu’au 5 mars. Ensuite je serai avec eux cet été à Béziers, également à la rentrée pour la création des cinquante ans dans une création originale. Après, j’ai aussi pas mal de concerts un petit peu variés à droite et à gauche, et donc ce travail d’EP pour les prochains mois. »

Réseaux sociaux :

- Facebook : www.facebook.com/candicepariseartiste

- Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=BpMJ_QNxvzw

- Twitter :@candiceparise

- Instagram : @candiceparise

Crédit photo : Olivier Brajon + Jérôme Gerle pour les deux clichés en combi blanche

Il reste des places

Location auprès de l’Elan Chalon au Colisée, de 9h15 à 12h, et de 14h15 à 18h, le samedi de 10h à 18h. Ouverture des guichets une heure avant chaque séance. Renseignements au 03.85.41.16.16

Propos recueillis par Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr