Une petite aide exceptionnelle de l’Etat à la Scène nationale l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône.

Communiqué de Louis MARGUERITTE,

député de Saône-et-Loire



Soutien exceptionnel de l’Etat à la Scène nationale l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône.

Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de l’énergie et aider les ménages à traverser cette crise soudaine, le Gouvernement, en responsabilité, a mis en place plusieurs dispositifs d’aide.

Ce sont aussi différentes mesures transversales qui ont été décidées au profit des acteurs culturels si chers à l’attractivité de nos territoires.



Dans cet esprit, le gouvernement a fait le choix d’un soutien financier pour les structures labellisées dont les Directions Régionales des Affaires Culturelles ont pointé les difficultés financières.

A la suite d’échanges soutenus avec Rima Abdul Malak, je suis heureux d’avoir pu convaincre la ministre de la Culture de l’opportunité d’un accompagnement exceptionnel en direction de la Scène nationale « l’Espace des Arts », structure culturelle emblématique du Grand Chalon.

Il s’agit là d’une bonne nouvelle et d’un message fort dont j’ai plaisir à me faire l’écho auprès de celles et ceux qui participent du rayonnement de notre territoire.

Communiqué du Préfet de région

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a annoncé une aide aux structures culturelles labellisées les plus en difficulté face à la hausse généralisée des coûts de l’énergie

Face à la hausse généralisée des coûts de l’énergie, l’Etat a mis en place un certain nombre d’aides transversales (bouclier tarifaire, prix garantis, amortisseur électricité…) dont peut également bénéficier le secteur culturel.

La situation de certains lieux culturels demeure très critique et la ministre de la Culture avait annoncé à la fin de l’année dernière qu’un soutien financier exceptionnel serait apporté aux structures les plus en difficulté parmi celles subventionnées par le Ministère au titre de ses “labels” : opéras nationaux, orchestres nationaux, centres dramatiques nationaux, centres chorégraphiques nationaux, scènes nationales, scènes de musiques actuelles, fonds régionaux d’art contemporain ou encore centres nationaux des arts de la rue et de l'espace public.

Le soutien apporté par le ministère de la culture correspond en moyenne à 30% du surcoût énergie et vient en complément des aides transversales de l’Etat et du soutien apporté par les collectivités territoriales lorsque c’est le cas.



En Bourgogne-Franche-Comté, 8 structures sont aidées :

- Les Scènes du Jura : Scène Nationale à Lons et Scène Nationale à Dôle : 26 000 € (hors aides transversales)

- Le Fonds régional d'art contemporain de Bourgogne à Dijon : 6 000 € (hors aides transversales)

- Le Fonds régional d'art contemporain de Franche-Comté à Besançon : 15 000 € (hors aides transversales)

- La Vapeur, Scène de musiques actuelles à Dijon : 10 000 € (hors aides transversales)

- La Rodia, Scène de musiques actuelles à Besançon : 14 000 € (hors aides transversales)

- L’Espace des arts, Scène Nationale à Chalon-sur-Saône : 12 000 € (hors aides transversales)

- La Scène nationale de Besançon : 20 000 € (hors aides transversales)

- Le Centre Dramatique National de Besançon : 14 000 (hors aides transversales)