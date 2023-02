Le centre de loisirs de Virey-le-Grand / Sassenay défilera avec son char au Carnaval de Chalon sur Saône ce dimanche 26 février

Le centre de loisirs des communes de Virey-le-Grand et Sassenay, géré par l’IFAC*, prépare depuis la rentrée de janvier 2023 le Carnaval de Chalon sur Saône.

Info Chalon a rencontré les enfants et la directrice du centre, Célia L’excellent, ce mercredi après midi.

Ce n’est pas la première expérience de Carnaval pour le centre de loisirs basé dans le petit village de Virey-le-Grand.

En effet, Célia avait déjà organisé les défilés du Carnaval de 2015 et 2016.

Au programme des préparatifs de cette toute nouvelle édition 2023 : confection de costumes, apprentissage de chorégraphies pour le jour J et bien sûr, fabrication d’un char !

Pour les costumes, Célia a appelé à l’aide Renée Mansot, figure emblématique de la commune et passionnée de couture.

« C’est un plaisir pour moi que de venir prêter main forte à Célia pour ce si beau projet » a confié cette retraitée viroise à Info Chalon.

Épaulée par d’autres dames du village, Renée a ainsi fabriqué une cinquantaine de costumes pour le défilé que les enfants ont pu customiser au cours des ateliers, sur l’accueil du mercredi et pendant les vacances scolaires.

Pour la fabrication du char, Célia, accompagnée par les deux éducatrices du centre, Aurélie et Alicia, a choisi le thème de Peter Pan, « l’enfant qui ne veut pas grandir ».

Un projet, donc, intergénérationnel, qui a permis aussi de tisser du lien entre les enfants, les parents et les habitants des villages de Virey-le-Grand et Sassenay.

« Tout le monde a vraiment reçu ce projet avec beaucoup d’enthousiasme ! C’est un réel moteur pour le vivre ensemble » a déclaré Célia à Info Chalon.

Les enfants, accueillis au centre de loisirs, qui sont âgés de 3 à 10 ans ont ainsi pu participer ensemble à un projet commun : les plus grands ont pu s’occuper des petits et cela a insufflé un esprit de collectif au sein du groupe.

C’est un projet aussi de toute la commune, Célia a reçu bien sûr le soutien de Monsieur le Maire, Guillaume Thiebaud, avec le prêt de matériel et de moyens humains pour le jour J et en amont lors des préparatifs.

Célia tient à remercier vivement Monsieur Charrier, responsable à l’IME Georges Fauconnet à Virey-le-Grand, lieu où le char mesurant 4 mètres sur 2, est entreposé jusqu’au jour J.

La directrice remercie également les entreprises MFMC et AGEG pour leur généreux dons de 50€ chacunes. Cet argent a permis de financer toutes les matières premières nécessaires à la fabrication du char et à la confection des costumes.





Sur les deux dimanches de défilé, les 26 Février et 5 Mars, ce seront donc plus de 60 personnes par jour qui défileront autour du char du centre de loisirs, qui participe au concours du Carnaval qui récompense les plus beaux chars.

Le rendez vous est fixé à 12h30 à la mairie de Virey-le-Grand pour le départ à Chalon sur Saône ce dimanche.

Amandine Cerrone.

*IFAC : Institut de Formation, d’Animation et de Conseil