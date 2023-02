«Une manipulation, un geste scandaleux, mais certainement pas une erreur vis à vis de ceux auxquels il était destiné», assène Rémy Rebeyrotte

Communiqué :

Une manipulation, un geste scandaleux, mais certainement pas une erreur vis à vis de ceux auxquels il était destiné.

Des expressions récentes parues sur creusot-infos m'obligent à rappeler quelques vérités.

En juillet dernier, répondant à des provocations multiples, gestes et expressions déplacées du Groupe FN à l'intérieur, comme à l'extérieur, de l'Hémicycle, et notamment à la buvette parlementaire, j'ai eu ce geste à la fois scandaleux et limité puisque destiné uniquement aux élus frontistes.

Y a t'il eu perturbation des travaux parlementaires ? Non.

Les Elus d'extrême-droite en ont ils fait état immédiatement ? Non.

Y a t'il eu une sanction majeure, au-delà d'un rappel à l'ordre? Non.

Pourquoi ?

Parce que ce geste était destiné au groupe lepeniste, et les élus FN ne savaient pas que l'un des leurs avait piétiné allègrement une des règles majeures du Règlement de l'Assemblée Nationale: on ne peut ni prendre des photos, ni filmer au sein de l'hémicycle, encore moins les autres groupes. C'est une interdiction majeure. Seules les images prises par le canal de l'Assemblée Nationale peuvent sortir et, au cas par cas, sur autorisation.

Ce n'est que lorsqu'elle a eu connaissance de cette image que Mme Le Pen a décidé de s'en servir pour manipuler, ulcérée que, régulièrement, je dise à ses troupes que "je les avais à l'oeil".

Pourquoi ce geste provocateur de ma part?

Parce que, au début du mandat, avant le resserrage cravaté opéré par opportunisme et par cynisme, le Groupe extrémiste se comportait de manière déplacée, en terrain conquis, occupant des espaces de manière grégaire et outrancière.

Parce que je ne crois pas trente secondes que le FN des Le Pen ait changé, qu'il se soit amendé. La fille a pris la suite du Père dont elle n'a jamais renié, ni l'héritage, ni les valeurs, ni les convictions profondes.

Le Père, que les militants d'aujourd'hui juge un peu excessif - comme si dire que la Shoah serait un détail de l'Histoire ne relèverait que d'un problème de forme ou d'exagération!-, était l'éditeur français de l'après guerre des œuvres et discours d'Adolf Hitler, ce qui n'était pas neutre dans les années 60, quand le Général De Gaulle et le Chancelier Adenauer célébraient eux la réconciliation entre les peuples français et allemand.

Le Père fut poujadiste et Algérie française. Le discours du doyen FN de notre Assemblée à l'ouverture de nos travaux en 2022 fut poujadiste et Algérie française, anti-gaulliste comme on en fait plus.

Et tous les extrémistes de droite et les fachos de la Terre sont les amis et alliés de Mme Le Pen, des Trump au Bolsonaro, des Orban à Poutine.

Confronté à cette manipulation, Je me suis excusé auprès de ceux auxquels mon geste n'était surtout pas destiné et j'ai accentué mon soutien à une association qui œuvre au devoir de Mémoire de la Déportation. Je me suis excusé auprès de tous ceux dont des parents, des proches des amis ont été victimes de la barbarie nazie. Je travaille avec eux et auprès d'eux depuis trente ans.

Depuis, comme membre du Bureau de l'Assemblée Nationale, il a fallu rappeler de nouveau à plusieurs reprises aux deux groupes extrémistes de notre Institution qu'il est interdit de filmer dans l'Hémicycle, et encore moins les autres groupes, et que les images qui sortent doivent être prises dans le canal de diffusion de l'Assemblée, sauf autorisation spécifique.

Récemment, le FN reproduisait ses exploits du début de mandat, mais largement dépassé par La France Insoumise qui avait carrément ouvert une chaine Web parallèle en direct de l'Hémicycle. Il a été mis fin, je crains temporairement hélas, à tout cela. Mais où s'arrêtera l'irrespect des règles, fussent-elles internes?

Rémy Rebeyrotte,

Député de Saône-et-Loire