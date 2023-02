Inauguration de la fête foraine du Carnaval de Chalon-sur-Saône!

Plus de 160 attractions proposées aux chalonnais et grands chalonnais ! Les discours de Gilles Platret et rené Hayoun

Vendredi 24 février à partir de 14 heures 30, Place Mathias Place du Collège, Place de Beaune, Place de l'Obélisque et Boulevard de la République à Chalon-sur-Saône, la fête foraine du Carnaval ouvrait ses portes pour le plus grand bonheur des petits et grands.

L’inauguration était programmée à 17 heures en présence de nombreuses personnalités : Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Sébastien Mercey, Président du comité des Fêtes, Stéphane Duplessis, Président de Chalon Commerces, les reines du carnaval Ambre Aulas, Lisa Meunier et Ambre Jouannet , René Hayoun, Président de l’Union intersyndicale des entreprises foraines de France, Jordan Drouhin (Autos scooter, Place de Beaune) et Sébastien Boulet (manège Tropical Surf, Place de Beaune) Kessy Coquoz, reine des forains de la fête foraine 2023 et le groupe des ‘Gitano Family’

Une fête foraine qui sera présente jusqu'au dimanche 12 mars et qui proposera aux Chalonnais et Grand-Chalonnais plus de 160 attractions et stands, allant des manèges en tout genre aux stands d'auto-tamponneuses, en passant par les stands de barbe à papa et de tirs à la carabine, manèges à sensation…

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « On est sur plus de 160 attractions cette années et on a accordé la prolongation aux forains de rester à Chalon jusqu’au dimanche 12 mars. C’est la deuxième année consécutive qu’on le fait car on estime que c’est absolument nécessaire. Nous avons un certains nombres de dates phares :

Le mercredi 1er mars avec le carnaval pour tous dédié aux personnes en situation de handicap et cela va être une année record puisque nous aurons 180 personnes accompagnants compris qui vont y participer avec le traditionnel goûter offert par les forains à 16 heures.

Le jeudi 2 mars, les forains passeront dans les deux résidence Béduneau et Esquilin afin d’apporter des friandises à nos anciens.

Le jeudi 2 mars toujours, il y aura aussi l’apéritif des forains à la petite salle Marcel Sembat, c’est une tradition qui nous permet de réaffirmer nos liens.

Le 8 mars, dernier mercredi de la fête foraine, les attractions seront proposées à demi-tarif.

On lance également un grand concours photographique dont les photos sélectionnées seront exposées sur les quais au mois de septembre qui est le mois des arts forains en soutien du dossier Uneco et de la fête foraine à Chalon.

Enfin le groupe Gitano Family qui va faire un concert ce soir place de la Mairie et qui est présent grâce à Sébastien Mercey qui les connait bien. Je vous remercie ! ».

René Hayoun ajoutait : « La complicité avec la municipalité est là ! La chose qui est, et que l’on peut constater, c’est qu’aujourd’hui, une fête foraine en plein cœur de ville existe et cela permet à toutes les populations de quelle couche sociale elle soit, de venir passer un agréable moment et de refaire battre le cœur des villes comme il battait à l’époque et comme il doit continuer de battre tout simplement ! ».

S’en suivait une déambulation des autorités au sein de la fête foraine.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B