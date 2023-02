Aujourd'hui et demain à L'Arrosoir : 'Puisque vous partez en voyage'

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 À 18H - L'ARROSOIR

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 À 17H - L'ARROSOIR



Il existe des lieux emblématiques dont les murmures suffisent à rappeler la vitalité : L’Écluse, Chez Patachou, au Bœuf sur le toit. Ceux-ci ont permis de réparer le désert culturel imposé par les années sombres de la seconde guerre mondiale.



En 1946, le quartier Saint-Germain est envahi par la fougue des plus grands noms de la chanson française : Léo Ferré, Barbara, Georges Brassens, Juliette Gréco. Le temps d’une soirée, on vous invite à venir en famille vous replonger dans l’ambiance de ces nuits folles. Tout sera prêt pour vous faire vivre ou revivre une époque à la tonalité si particulière. De la comédie musicale à la chanson française jusqu'à l'opéra, c'est tout un univers sonore varié qui vous permettra de plonger dans l’euphorie musicale et culturelle de l’après-guerre. Entrecoupés de pauses gourmandes, les duos et les trios se succéderont au fil des chansons d’Édith Piaf, de Jacques Brel, de Berlioz et bien d'autres pour réactiver votre mémoire collective et émouvoir votre cœur dans une pétillante réminiscence hivernale.

Programme

Chansons des années 50, mélodies et airs…

Renseignements, tarifs et réservatoins : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/puisque-vous-partez-en-voyage

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Musée Nicéphore Niépce – ville de Chalon-sur-Saône