Un vibrant hommage pour Madeleine Mugnier qui nous a quitté le 5 février

Madeleine, tu nous as quittée le Dimanche 5 Février 2023 à l’aube de tes 94 ans. Tu étais notre doyenne du Comité Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri. Nous sommes tous réunis ce matin du 16 Février 2023 avec ta famille et tous ceux que tu côtoyais et connaissais pour nous rappeler ô combien depuis 1966, soit pendant 57 ans de bénévolat au service de tous, entrée dans le Comité alors que M. MINARD était président, Daniel BABIN lui a succédé et moi-même en 2010 Tu as continué à participer à la vie de ce comité.

Tu répondais toujours présent avec le sourire, généreuse, serviable et toujours coquette. Tu appréciais nos réunions, nos manifestations (bon coup de fourchette !) tu aimais la plaisanterie et parfois, la provoquait. Pour le quartier Boucicaut et Chalon tu étais une figure emblématique, incontournable; Tu faisais partie de deux clubs : les Cheveux d'argent et Amitié Belote Tu étais bien entourée , tes amis proches Mr et Mme Robin ( une pensée pour Mme ROBIN Monique, qui nous a quitté quelques jours avant toi ), Mme Lartaud, Mme Tonnot et bien d’autres encore ou quelques après midi vous taper le carton et bien sur avec la pose des 4 heures.

Tu m'as fait connaître et présenté aux habitants de ce quartier. Nous avons beaucoup marché, du porte à porte pour les cartes de membre bienfaiteur qui s’ouvraient sur un simple Mot : C'est Mado.

Pour que tu sois toujours avec nous, dans le Local du Comité ta photo sera mise au centre, entourée à ta gauche de ton ami Mr Daniel Babin et à ta droite Madame Madeleine Canet, bien sur en face toutes les reines que tu as connues et combien tu appréciais les bises pendant les réceptions.

Enfin, pour terminer, les bénévoles et moi-même te remercions, pour ton dévouement pour les autres, pendant toutes ces années. Tu vas rejoindre ton mari décédé en 2009 comme tu le demandais souvent. Il te manquait.

Repose en paix.

Le Président Mr DUPLOYER Michel

(Photo fournie gracieusement par Michel Duployer)