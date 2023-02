Remise d’équipements sportifs pour l’équipe -14 du RTC

Le clin d’œil info-chalon.com

Didier Gras, Président, Raymond Bailly, administrateur du site et du Facebook et les 60 membres du 16 Tango (club de supporters) ont décidé de soutenir l’EDR (Ecole de Rugby) et d’équiper de 55 sweats d’entraînement, l’équipe des -14 ans avec ses entraîneurs et dirigeants.

Ainsi les membres du bureau du 16 Tango ont eu le plaisir de convier joueurs et parents, et le président du club du RTC, Bernard Lecuelle à une réception pour la remise de ces équipements sportifs aux couleurs ‘Tango’.

Une cérémonie qui s’est déroulée le samedi 25 février 2023 à partir de 17 h au Club Alain CORDIER du stade Léo-Lagrange7 Route de Demigny à Chalon-sur-Saône et qui s’est terminée par le pot de l’amitié.

J.P.B