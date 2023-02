Territoires de Progrès «s'enracine» en Bourgogne-Franche-Comté

Communiqué de Territoires de Progrès Bourgogne-Franche-Comté du 25 février 2023 :

Réunion de présentation à Belfort, le 25 février 2023, en présence de Guillaume POITOUX, Secrétaire général national de Territoire de Progrès.

Message aux Délégués de Bourgogne-Franche-Comté d’Agnès PANNIER-RUNACHER, Présidente du Conseil National de Territoire de Progrès, Ministre de la Transition énergétique :

Cher(e)s délégué(e)s de Bourgogne-Franche-Comté, Votre réunion régionale de travail est une première et je m’en réjouis.

Elle marque l’ancrage grandissant de Territoire de Progrès comme parti de gauche, désormais associé à Renaissance, car nous avons fait le choix du dépassement des clivages, du rassemblement autour de l’essentiel.

A vous de porter dans vos territoires, le message qui a marqué l’attachement profond de la gauche, au fil des époques, à la République et ses valeurs de fraternité et de laïcité. Nous croyons au progrès social, économique, scientifique, écologique, technologique. Nous sommes un parti du mouvement, de l’action, quand d’autres n’aspirent qu’à l’immobilisme et à la réaction. Nous sommes un mouvement réformiste et progressiste, un mouvement qui croit que la société avance beaucoup plus par le dialogue et le compromis que par la contestation permanente.

Je sais pouvoir compter sur vous pour porter cette parole autour de vous ! Je ne doute pas que vous parviendrez à enraciner Territoire de Progrès dans vos territoires.

Vous pouvez compter aussi sur moi et l’ensemble des équipes pour vous accompagner et vous aider sans cette mission.

Je vous souhaite une excellente journée dans ce Territoire de Belfort qui fut, longtemps, une terre de Progrès et le redeviendra, à n’en pas douter, grâce à votre force d’engagement.

A très bientôt.

REGION BOURGOGNE-FRANCHE- COMTE

Jean-Jacques BOUGAULT

Ancien directeur général des services de Collectivités Territoriales

Délégué Régional depuis Novembre 2022.

Adhérent du parti socialiste durant 30 ans, Jean-Jacques a rejoint la République en Marche en 2017, puis Territoires de Progrès dès sa création en 2020. Il a été délégué départemental de Saône-et-Loire.

Membre du conseil national de Territoire de Progrès, membre élu du Bureau départemental de Renaissance 71 depuis janvier 2023, il se dit "persuadé qu'il convient de renforcer la gauche sociale-démocrate et progressiste au sein de la majorité présidentielle tout en faisant une priorité de la lutte contre l'extrême droite."

CÖTE D’OR (21)

Nora EL MESDADI

Cadre de santé -Directrice des soins.

Conseillère municipale de Dijon

Déléguée départementale depuis novembre 2022

Membre du Conseil National de la République En Marche en 2017, Nora a par la suite rejoint Territoire de Progrès ou elle siège maintenant au Conseil National. Elle a été nommée rapporteure du groupe de travail sports. Elle est également membre élue au bureau départemental de Renaissance depuis janvier 2023.

Représentante dans un CHS, déléguée régionale de Territoria mutuelle, Nora préside l’association vivrens diversité.

DOUBS (25)

Michèle DE WILDE

Secrétaire d’une association

Député suppléante d’Éric ALAUZET, Député du Doubs

Déléguée départementale depuis janvier 2023.

Daniele De Wilde est secrétaire d'une association, ancienne adhérente et secrétaire de section du Parti socialiste durant de longues années, elle a rejoint Territoire de Progrès dès sa création.

Elle est la suppléante d’Éric Alauzet depuis 2012.

HAUTE-SAÔNE (70)

Fabien DESGRANGES

Enseignant

1er adjoint mairie de LUZE

Délégué départemental depuis Janvier 2023.

Se revendiquant de la Gauche sociale-démocrate et la France des territoires, Fabien a rejoint TDP en 2022 après avoir milité au Parti socialiste de Haute Saône entre 2013 et 2021.

SAÔNE ET LOIRE (71)

Danièle PICARD

Maire-adjointe du Creusot.

Conseiller communautaire déléguée à l’insertion

Député suppléante de Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire

Déléguée départementale depuis novembre 2022.

Daniele est une personne engagée particulièrement dans le domaine associatif. Cet engagement date de son arrivée en France il y a plus de 34 ans. Danièle s'affirme profondément de gauche et macroniste.

SAÔNE ET LOIRE (71)

Didier DEVOUCOUX

Conseiller municipal d’Autun

Conseiller communautaire

Délégué de l’Autunois-Morvan depuis Novembre 2022.

Elu depuis 2001, Didier est membre du conseil d’administration de l’Office de Tourisme du Grand Autunois-Morvan dont il assure la délégation territoriale de TDP.

TERRITOIRE DE BELFORT (90)

Bruno KERN

Avocat spécialiste en Droit Public

Délégué départemental depuis février 2023.

Ancien 1er adjoint au Maire de Belfort et 1er Vice-Président de l’Agglomération du Grand Belfort, Bruno a occupé diverses fonctions au sein de cabinets ministériels sous la Présidence de François Mitterrand.

Référent En Marche de la première heure, durant 6 ans, membre du Conseil National de La République en Marche, il fut également premier fédéral adjoint du Parti socialiste et candidat aux élections législatives et sénatoriales dans le Territoire de Belfort. Bruno est également administrateur bénévole d’un EPHAD.

Les Grands élus de Bourgogne Franche-Comté ayant rejoint Territoire de Progrès :

DOUBS (25)

Eric ALAUZET

Médecin acupuncteur

Député du Doubs

Élu député « Verts » de la deuxième circonscription du Doubs en 2012. Réélu en 2017, siège au sein du groupe La République en marche puis Renaissance depuis sa réélection en 2022.

Douze ans porte-parole des Verts de Franche-Comté.

Successivement conseiller municipal de Besançon, Conseiller régional de Franche-Comté, Adjoint au Maire de Besançon, Président du syndicat de traitement des déchets (SYBERT), Vice-Président du Conseil général du Doubs.

JURA (39)

Danielle BRULEBOIS

Institutrice puis directrice d’école.

Députée du Jura

Elue en 2017 députée La République en marche. Réélue en 2022 députée Renaissance.

Danielle est Conseillère générale du Canton de Bletterans depuis 2015, PS puis En Marche, après avoir été conseillère générale PS du canton de Chaumergy en 2008.

NIEVRE (58)

Denis THURIOT

Avocat

Maire de Nevers

Elu Maire indépendant et Président de l’agglomération en 2014.

Réélu en 2021, La République En Marche.

Conseiller Régional de Bourgogne Franche-Comté depuis 2021, Denis est Président de la commission des finances et Président du groupe Renaissance au Conseil Régional.

Il préside le Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs depuis nov. 2019 et siège comme administrateur à Villes de France, association d’élus, depuis janv. 2017

SAÔNE ET LOIRE (71)

Rémy REBEYROTTE

Professeur d'économie

Député de Saône et Loire,

Elu Député En Marche en 2017 et réélu en 2022, membre du groupe Renaissance à l’Assemblée Nationale

Rémy a été Conseiller général PS de Saône-et-Loire de 1994 à 2015, maire d'Autun PS de 2001 à 2017, et président de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan de 2008 à 2017.