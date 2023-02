Nidhal Mansar, photographe, expose jusqu’au 1er mars dans le hall de la mairie de Saint Rémy.

"Les Mères veilleuses" : un hommage aux créatrices de vie oubliées, au travers des photographies sur le thème de la mère et l’enfant.

L’art et la beauté, la mère et l’enfant, la tendresse de la maternité, …, ce sont autant de noms que l’on pourrait donner à cette exposition tant les clichés sont révélateurs de la féminité et de la douceur de son auteure.

Nidhal Mansar est à la fois photographe et maman, c’est peut-être pour ces raisons que cette jeune femme, de formation Bac+4 (maitrise) arts plastiques spécialité arts médiatiques, exerce avec tant de passion son métier, études qu’elle a fait en Tunisie son pays d’origine. En France, elle a débuté dans la vie active en exerçant la fonction d’animatrice dans les maisons de quartier, les écoles, les mairies où elle deviendra animatrice titulaire temps périscolaire, méridien et les vacances.

Le confinement de 2020 est passé par là, comme de nombreuses personnes, Nidhal se remet en question sur sa vie professionnelle : « J’aime trop la photo et j’ai fait les études pour ça ». Elle va s’y consacrer entièrement, travailler dans une école d’arts et vivre sa passion. « C’était une évidence pour moi » nous a confié Nidhal.

Sa passion, la photographie de la maternité, des bébés, du couple, en studio mais aussi en extérieur, avec une recherche des couleurs surtout celles des couchers de soleil et de la photo en contrejour. Son travail, elle ne le limite pas simplement à prendre des clichés, elle fait un véritable accompagnement des femmes qu’elle prend en photo et par là-même sur l’acceptation de leur corps, corps vu par l’artiste de manière naturelle. Faire des photos authentiques, éviter les poses classiques, laisser faire le temps, celui de l’échange, de la mise en confiance, du rapport humain et de l’écoute de l’autre, Nidhal c’est un peu tout ça dans sa façon de travailler pour réaliser de beaux portraits.

Le vernissage de son exposition a eu lieu dans le hall de la mairie de Saint Rémy en présence de Florence Plissonnier maire de St Rémy et d’élus. L’exposition qui a commencé le 3 février se terminera le 1er mars.

Crédit photos : mairie de St Rémy/C.Cléaux

C.Cléaux