Dominique Juillot, rend hommage à Luis, infatigable Ambassadeur de Mercurey

La disparition de Luis DE ALMEDA, à côté de la tristesse de perdre brutalement un habitant de notre village beaucoup trop jeune, laissera un immense vide dans l’animation de MERCUREY tant Luis depuis des années était un infatigable ambassadeur de notre commune et de ses vins en particulier.

Il sillonnait toute la France et même au-delà dans ses véhicules divers et variés qu’il décorait avec beaucoup d’humour et avec une joie communicative, je n’oublierai jamais ses visites à la mairie ou il venait me faire part des nouvelles initiatives qu’il souhaitait mettre en œuvre , toujours désintéressées, dans le respect et le seul intérêt de la commune et de ses habitants.

Tout notre village partage la douleur de sa famille et à titre personnel je souhaite remercier Luis de ce qu’il a fait pour rendre MERCUREY encore plus agréable à vivre et de toute l’affection qu’il portait à chacun.

Dominique Juillot, Maire de Mercurey

La cérémonie religieuse aura lieu le 28 février en l'église de Touches à Mercurey à 10h00.

Fleurs réservées à la famille, mais des dons sont possibles à l'association un avion un rêve un enfant.