AVIS DE DECES - Madame Madeleine PORTRAT née BROCH

SAINT-RÉMY - L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE



Eric et Céline, son fils

et sa belle-fille ;

Alicia et Lucas,

ses petits-enfants ;

Christian, son fils ;

Joan, son petit-fils ;

Amparine, Rémi, Salvador,

sa sœur et ses frères ;

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

familles et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine PORTRAT

née BROCH

survenu le 21 février 2023,

à l'âge de 75 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées jeudi 2 mars 2023, à 15h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Jean-Pierre

décédé le 4 janvier 2023.