Un traitement « à la carte » de l’Hypertrophie Bénigne de la Prostate (HBP) à l'hôpital de Chalon

Lorsque les médicaments classiques ne suffisent plus, il existe plusieurs types de chirurgies pour traiter l’HBP : la chirurgie traditionnelle et la chirurgie par laser. Le traitement de l’HBP par laser permet une prise en charge ambulatoire pour certains patients et une intervention moins invasive que la chirurgie traditionnelle permettant un temps de récupération plus court.

Grâce à ces deux lasers, les urologues du Centre Hospitalier William Morey peuvent s’adapter à chaque patient, à leur historique urologique et médical.

Le Centre Hospitalier dispose désormais d’un laser Greenlight ® et d’un laser Thulium ® en plus du résecteur bipolaire, permettant de traiter toutes les tailles prostatiques :

- Le laser photothérapie (GreenLight PVP ®) utilise une longueur d'onde de lumière verte pour vaporiser la prostate et réduire sa taille. Il est généralement utilisé pour des prostates de taille petite et moyenne.

- Le laser thulium (Thulium laser ®) est utilisé pour énucléer l’adénome de la prostate. L’énucléation est le traitement de choix pour des prostates de taille moyenne et importante. Cette technique permet de passer dans le plan de l’adénome, permettant un traitement complet, par les voies naturelles.

En général, le choix du type de laser dépend de la taille de la prostate, des antécédents médicaux et des traitements en cours du patient (comme les anticoagulants).

Lorsque le traitement laser n’est pas adapté aux patients, le Centre Hospitalier William Morey propose également d’autres modalités d’interventions comme la résection au plasma bipolaire, qui correspond à la technique utilisée auparavant sur le site.