A Givry, le Clos des Flaveurs souffle sa cinquième bougie

Et sa gérante Isabelle Rakotomavo, nouvelle membre du bureau de l'Union des Commerçants et Artisans de Givry, a marqué le coup avec un nouveau site web.

La vie d'un commerce, en particulier dans le contexte actuel, est fragile, aussi Isabelle remercie-t-elle tous ceux qui lui ont fait confiance et lui ont permis de s'ancrer dans le paysage givrotin, à commencer par ses clients fidèles et leur bouche-à-oreille. Mais pour ceux qui n'ont pas encore osé franchir le seuil, suivez le guide.

Tout d'abord le nom : les non-habitués diront naturellement « Clos des SAVEURS », mais comme le souligne à juste titre Isabelle, le mot « FLAVEUR » (influencé par l'anglais « flavour ») revêt une dimension plus large que les simples sensations des papilles pour intégrer l'olfaction par les narines et par l'arrière du palais, voire les cinq sens. Ce dont les produits d'Isabelle ne manquent assurément pas de stimuler !

De l'apéritif au dessert, il y a de tout pour sortir de l'ordinaire et faire d'un dîner amélioré ou d'un repas de fêtes un moment mémorable : chips de curry, foie gras du Sud-Ouest, terrines de langoustine ou de cuisses de grenouille, diverses tartinades, plateaux maison de crudités, de charcuterie, de fromage ou panachés, sucreries comme l'excellente Nocciolata, infusions, bières et vins de la Côte Chalonnaise.

Mais plus qu'une épicerie, Isabelle insiste sur le côté fromagerie-crèmerie, où se côtoient divers chèvres (Russilly, fleurs et curry, au miel…), une tome de Berry qui doit sa couleur verte au pesto, du Cîteaux qu'il est semble-t-il de plus en plus difficile de trouver, et bien d'autres aromatisés à la truffe ou au gingembre. Quant aux femmes enceintes et personnes intolérantes au lactose, elles pourront remplacer le fromage au lait cru par du pasteurisé.

Le mariage de deux traditions culinaires, du frais et de l'insolite

Les visiteurs l'auront vite remarqué, les épices sont partout ! Et pour cause, Isabelle vient de Madagascar et travaille à savamment associer produits 100% bourguignons et d'autres régions avec les condiments de l'Océan Indien. Le rougail-saucisse et le curry sont certes connus, mais il est peu courant de tomber sur de la sauce de vinaigre balsamique à la vanille de Papouasie, et encore moins sur du velouté de cornichons, qui, paraît-il, se marie bien avec les fruits de mer.

Toujours en lien avec son île natale, Isabelle propose du rhum de Madagascar, du chocolat du lyonnais Pralus (qui dispose de ses propres cacaotiers sur l'île), et des lentilles et des fèves, vendues en vrac et qui sont un aliment de base à Madagascar. Et qui dit vrac, dit écologie : le jambon est sans nitrite, les oeufs sont bios, et les fruits et légumes, de saison et cultivés, si ce n'est exclusivement par des producteurs locaux pour des questions de quantités d'approvisionnement, entièrement en France.

Résultat, les produits partent généralement vite et sans grands renforts de marketing, comme les endives au jambon façon malgache, ou le pain traditionnel au levain dont Isabelle remercie les boulangeries artisanales. S'ils n'ont pas trouvé preneurs, Isabelle s'applique à les revaloriser, comme dernièrement en concoctant des pickles de carotte.

Un crédo, prendre soin de la nature et des hommes

Il faut dire qu'Isabelle a ça dans son ADN : originaire d'un famille de traiteurs, elle raconte comment son père lui faisait découvrir les produits de la forêt quand elle était enfant, et combien elle participait à l'organisation de fêtes à 300 personnes et lavait manuellement les verres à pieds jusqu'à 3 heures du matin.

Le Clos des Flaveurs est le fruit de sa passion non seulement pour le bien manger mais aussi pour le service rendu au client. Travaillant quotidiennement à la recherche des bons produits et à la protection de la planète, Isabelle aime renseigner sur la façon d'accorder les mets avec les sauces et faire découvrir des produits d'ailleurs : si les enfants n'aiment pas les choux de Bruxelles, c'est peut-être qu'ils ne sont pas assaisonnés comme il faut.

Autre service au client, Isabelle livre à domicile dès 50 € d'achat, reste ouverte jusqu'à plus de 19 h et permet également de déposer des colis, pratique pour ceux qui sortent du travail ou qui ont trouvé guichet clos à la Poste fermée depuis deux heures. Enfin, les rayonnages ne sont pas modifiés comme dans généralement dans les grandes surfaces, ce qui évite de désorienter le client régulier.