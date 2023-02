Vers les premières restrictions d'eau en vue de l'été ?

Face au risque d'avoir une sécheresse bien plus sévère que celles enregistrées ces dernières années, la tension monte du côté du gouvernement. Une réunion de diagnostic et d'évaluation a été tenue ce lundi par les ministres Christophe Béchu et Bérangère Couillard, en présence des Préfets en charge des bassins Artois-Picardie, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Le risque de voir apparaître des mesures sécheresse est désormais acté. La question est de savoir quand. Une situation quasi inédite alors que le printemps est loin d'être là.