Le restaurant aux plats originaux et traditionnels « Chez Jules » vous propose sa nouvelle carte

Le clin d’œil info-chalon.com

Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget , proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux !

Le restaurant « Chez Jules », de Stéphanie et Jérôme Ruget, qui figure sur le guide du routard, est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint Laurent.

Dans son chaudron, Jérôme, le Chef, assisté de son second Justin, mitonnent des petits plats qui font la réputation de son restaurant et voici leur nouvelle carte très raffinée et diversifiée proposée à la clientèle.

Photographies de quelques nouveaux plats mis à la carte :

Saumon gravlax, panure aux agrumes, céleri rémoulade, pesto de roquette.

Marbré de volaille fermière et foie gras, poires chocolatées, pain grillé aux céréales

Pain perdu brioché, tartare de crevettes aux herbes et légumes croquants, houmous à l'huile de cacahuète

Dos de cabillaud rôti, fondue de fenouil, coulis de poireaux aux graines de sésames.

Mignon de porc lardé, jus réduit aux épices douces, écrasé de pommes de terre au chorizo

Poisson du jour, purée de butternut, sauce gibelotte, chips de comté et noix.

Parfait glacé au café, crème arabica, tuile carambar.

Île flottante, crème anglaise, caramel au lait, amandes effilées

Le restaurant se situe 9-10 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône et est ouvert toute la semaine mis à part le dimanche et le lundi. Tél : 03 85 48 08 34.

Publi-information