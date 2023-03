MEDECINE DU TRAVAIL - La santé des dirigeants longtemps oubliée au devant de la scène pour le MEDEF de Saône et Loire et la Médecine du travail 71

Le stress au travail ne concerne pas que les salariés et longtemps oubliés des préoccupations, les dirigeants sont particulièrement ciblés dans les dispositifs portés par la Médecine du Travail 71 et le Medef de Saône et Loire. Les explications d'info-chalon.com.

Longtemps oubliés de la médecine du travail, les dirigeants d'entreprise sont au coeur des inquiétudes de la Médecine du Travail 71 et du Medef de Saône et Loire. L'un et l'autre ont lancé des initiatives visant à mieux prendre en compte la santé des dirigeants.

Une cellule de soutien personnalisé mise en place par le MEDEF de Saône et Loire

Le MEDEF de Saône et Loire s'est associé avec Delphine Coquard, psychologue du travail et qui accompagne depuis une bonne décennie les dirigeants et managers. Le mouvement patronal a décidé de prendre en charge une partie du coût financier de la consultationn, à hauteur des 2/3. Une manière symbolique d'apporter son soutien aux chefs d'entreprise. Une manière de répondre au stress grandissant parmi les dirigeants. Ainsi depuis 2021, selon l'observatoire AMAROK, piloté par Oliver Torrès, dernier invité par le Medef de Saône et Loire à l'occasion de son forum économique, 1 patron sur 5 est menacé du risque d'épuisement.

Un observateur sur lequel entend s'appuyer la Médecine du Travail 71 qui lance un appel aux dirigeants de Saône et Loire, afin qu'ils partagent leur état d'esprit du moment. L'outil en ligne, permet de manière anonyme, de mieux évaluer l'état de santé des dirigeants.

En vous connectant sur le portail à l'adresse suivante https://sante-dirigeant.fr/aes_mt71/ , vous permettrez ainsi à la médecine du travail de dresser un portrait-robot de l'état de santé du dirigeant. Une thématique sur laquelle reviendra dans quelques mois info-chalon.com à partir des premiers éléments collectés et analysés.

Les deux initiatives portées par le MEDEF et la MT71 se veulent donc complémentaires et entendent répondre à l'un des défis du moment.

