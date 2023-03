Le transporteur Chalonnais Sobotram entre dans le giron du groupe Blondel

C'est l'une des entreprises historiques du Chalonnais qui change de mains. Bruno Neyrat avait bien du mal à dissimuler l'émotion de l'officialisation en transmettant les clés de son groupe de transport-logistique au patron du groupe Blondel. "Il n'était pas question de céder les clés des camions à un groupe qui soit 5 ou 10 fois plus gros que Sobotram. Je voulais m'assurer de la pérénité de l'aventure, du respect des équipes et des choses mises en place, qui ont fait le succès de Sobotram" a confié Bruno Neyrat, afin d'expliquer le choix qui s'est porté sur Blondel.

Après 3 générations de Neyrat à la tête de l'entreprise, Bruno Neyrat ne voulait pas "faire le combat de trop". Agé de 67 ans, malgré ses 4 enfants, et engagés dans d'autres aventures professionnelles que celle du transport-logistique, "c'est le choix de la raison et pas celui du coeur qui a prévalu. Il n'était pas question de faire le combat de trop" a lancé Bruno Neyrat, affichant une certaine sérénité de voir les commandes du bateau Neyrat, confiées à un confrère dont l'Histoire familiale marque un certain nombre de similitudes.

Un rachat qui porte le chiffre d'affaire du groupe Blondel à 300 millions d'euros

Implanté historiquement sur la façade Ouest, Blondet s'est très largement diversifié ces dernières années, s'implantant en Bourgogne avec le rachat de Régis Martelet en 2019. Aujourd'hui, le groupe plus d'une trentaine de sites et totalise 300 millions d'euros de chiffre d'affaire avec une présence sur le Maghreb ou au Canada. Logisticien historique d'Airbus ou du groupe L'Oréal, il lui manquait un certain nombre de cordes à son arc et l'apport SEVESO seuil haut de Neyrat est une sacrée valeur ajoutée pour le transporteur

Avec le rachat du groupe Sobotram, ce sont finalement 5 entreprises qui rejoignent le groupe Blondel, en aspirant Sobotram mais aussi Soboroute, 71 Express, Berthelard et Dupont Bedu.

Avec 76 millions d'euros de chiffre d'affaire, Bruno Neyrat confie son bébé, avec la satisfaction du devoir accompli. Le groupe Blondel affiche désormais 3000 collaborateurs, 1800 camions. Sur la seule Bourgogne, le groupe présente 700 collaborateurs sur 8 sites logistiques, et Gustave Blondel n'entend pas en rester là.

Maintenir le rôle social sur les territoires

A l'image de l'importance jouée par Bruno Neyrat, l'une des chevilles ouvrières à l'origine de l'IUT de Chalon sur Saône et de sa filière logisitique-Transport, Gustave Blondel a d'ores et déjà pris des engagements en terme de présence territoriale. La première étape devrait être la création en Bourgogne des Blondel Camps, un dispositif d'accompagnement professionnel pour les futurs professionnels de la logistique et du transport.

Localement, c'est Bernard Lecuelle, qu'on ne présente plus, en tant que Président des Tangos de Chalon sur Saône, qui assurera la Direction Générale de Sobotram au sein du groupe Blondel.

En attendant, toute notre rédaction, souhaite une belle et heureuse retraite à Bruno Neyrat, en le remerciant chaleureusement pour ses accueils au sein de l'entreprise.

Laurent Guillaumé