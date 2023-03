Démarchage téléphonique, carburants, tests Covid… Ce qui change à partir du 1er mars

À compter du mois de mars, le démarchage téléphonique sera encadré en France. Les démarcheurs devront respecter des horaires bien définis. Ils ne pourront solliciter les consommateurs que du lundi au vendredi, de 10 à 13 heures et de 14 à 20 heures. Les appels seront interdits les samedis, dimanches et jours fériés. Par ailleurs, un Français ne peut pas être contacté par un même démarcheur plus de quatre fois dans le mois.

lire l'article sur Sud Ouest