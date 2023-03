SALON DE L'AGRICULTURE - Le Rassemblement National se dit "seul défenseur de nos agriculteurs"

Communiqué de presse

"A l’occasion de la « journée Bourgogne Franche-Comté » du Salon de l’agriculture ce mercredi 1er mars, Julien Odoul, président du groupe RN au Conseil régional, et l’ensemble des élus régionaux, se rendront auprès de nos agriculteurs venus présenter les animaux, produits et des savoir-faire si emblématiques de notre région.

Face aux discours stériles d’Emmanuel Macron ou des politiques socialistes et de l’idéologie de leurs alliés verts, seul le Rassemblement National défend réellement nos agriculteurs. Au niveau européen, c’est le seul mouvement à s’opposer à l’ensemble des traités de libre-échange mortifères et pas seulement celui avec le MERCOSUR mais aussi ceux en négociation avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou l’Indonésie qui attendent de déverser leur viande à bas coût et aux normes sanitaires absentes sur nos marchés.

Au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, le Rassemblement National est le seul groupe à s’opposer à toutes les lubies écologistes : la méthanisation et l’agrivoltaïsme, la cohabitation avec le loup, le rejet des politiques de gestion de l’eau comme les bassines et retenues d’eau. Dans le même temps, la majorité de gauche est incapable d’appliquer son engagement de 2015 : 50% de produits locaux dans les cantines des lycées. De la même manière, Marie-Guite Dufay a abandonné piteusement une promesse phare, tirée du programme de Julien Odoul, d’une marque de produits régionaux.

Demain, les élus du RN de Bourgogne Franche-Comté rappelleront leur projet pour défendre l’agriculture locale, durable et qualitative :

Un véritable travail avec nos agriculteurs pour atteindre 100% de productions locales dans les assiettes des cantines

La mise en place d’un label régional « Fabriqué en Bourgogne Franche-Comté » pour mettre en avant nos produits et protéger le savoir-faire de nos terroirs avec un label unique

La création de magasins régionaux pour faciliter la mise en vente de produits 100% d’origine locale et faciliter la vente aux particuliers



La défense de nos agriculteurs est une priorité du quotidien pour permettre aux Français de se nourrir correctement, sainement et à juste prix. "