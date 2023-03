CARNET ROSE - Bienvenue à Romy

Romy BOUSSOUF DO NASCIMENTO est née le 21 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Ava, 18 mois, d'Albane DO NASCIMENTO et Fares BOUSSOUF. La maman est vendeuse en prêt à porter chez Kiabi et le papa est employé à la mairie de Chalon-sur-Saône au service manifestation transport. La petite famille réside à Saint-Rémy.