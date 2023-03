De beaux podiums pour le Givry Starlett Club à l'Open de Vénissieux

Ce week-end le club s'est déplacé à Vénissieux une compétition organisée par le club local et ouverte aux clubs voisins. Le club monte à 9 reprises sur la plus haute marche avec RABASTE Justine (Strutting novice minime) GAUTHIER Louwine ( struting supérieur junior) COULON Élise (intermédiaire sénior ) MATHY Cėlia (préliminaire pré junior), les duos SAULZE Léa / TEUFEL Claire (débutant junior) BONIN Maylis / RADEMACHER Cėlia (supérieur junior) LAGOUTTE Lilou / GAUTHIER Louwine (supérieur sénior ) et les équipes twirling junior B et équipe dance twirl sénior A. Les autres marches du podium ont ėgalement été gravies par GUECHI Ericka (2ème strutting novice ninime), COULON Elise (3ème strutting supérieur sénior ), CORTAMBERT Tiziana (3ème préliminaire junior), GUECHI Timothée (seul représentant masculin du club - 3ème préliminaire pré-junior à 12ans), RABASTE Chloé (2ème préliminaire pré-junior à 13ans), JANIN Mégane et TEUFEL Claire (respectivement 3ème et 4ème préliminaire sénior ) et GROSBOIS Lilou (2ème avancé sénior ) .



Toutes nos félicitations à Amandine DESCOMBES qui de son côté a travaillé tout le week-end pour obtenir le niveau européen en vue de sa participation au championnat d'Europe en avril prochain.