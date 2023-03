A Epervans, le restaurant L'Ile Chaumette définitivement fermé

Sylvie et Jean-Philippe Dalmas ont tenu à s'exprimer auprès des lecteurs d'info-chalon.com

C'est la mort dans l'âme que Jean-Philippe et son épouse ont tenu à prendre cette décision qui s'imposait à eux. "On ne pouvait refaire une saison comme celle de l'année dernière" déplore Sylvie. "Le restaurant tourne, les clients sont là mais on est face à une problématique majeure sur le personnel". Un constat partagé par de nombreuses entreprises du secteur de la restauration notamment. A cette problématique du personnel s'ajoute quelques pépins de santé pour Jean-Philippe, une addition qu'il était temps de solder.

Le restaurant emblématique ouvert en 1962 n'ouvrira donc pas cette saison. L'heure pour le couple Dalmas étant de passer désormais à autre chose avant de prétendre à leurs retraites méritées. L'occasion aussi d'adresser une pensée chaleureuse pour Jacques Dalmas, âgé de 90 ans, et à l'origine du restaurant.

Un petit message que la famille Dalmas entendait adresser à sa fidèle clientèle qui commençait à les solliciter pour le début de la saison, et surtout remercier celles et ceux qui ont étaient présents tout au long de ces années.

L.G