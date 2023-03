Enorme succès de ‘La Nuit du Carnaval’ : Les groupes et l’ambiance (1)

Plus de 700 personnes ont assisté à cette soirée très festive

Samedi 4 mars à partir de 20 heures, se déroulait au Parc des expositions La Nuit du Carnaval.

Une soirée-diner organisée par la Confrérie Royale Gôniotique et le Comité des fêtes, qui a ravi l’ensemble des participants.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Isabel Paulo, Conseillère Municipale et déléguée aux actions en direction des jeunes, Sébastien Mercey, Président du comité des Fêtes…

Clin d’œil aux Reines de carnaval : Ambre Aulas, Lisa Meunier et Ambre Jouannet,

A la délégation de Novara (Italie) en compagnie de Gilles Platret,

A l’équipe des cuisines,

A une charmante serveuse,

A une équipe de joyeux lurons,

A la ‘Bandas Desperados’ de Chatenoy-le-Royal qui a animé le début de soirée !

J.P.B