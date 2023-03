RETRAITES - Le député LFI Ugo Bernalicis en réunion publique ce JEUDI soir à Chalon

Communiqué de presse de NUPES Chalon

Deux jours après l’appel à la grève générale du 7 mars et en pleine reprise du débat à l’Assemblée nationale, la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) de Chalon vous convie à une réunion publique sur les retraites jeudi 9 mars à 19h à l’Espace Jean Zay (Maison des Associations).



Vous y rencontrerez :

Ugo BERNALICIS, député LFI du Nord

Dominique CORNET, Conseiller régional EELV de Bourgogne

Yulika MATSUNAGA, Membre du Conseil fédéral PS de Saône et Loire

Nathalie VERMOREL, Représentante du PCF

Cette réforme, qui veut repousser l’âge de la retraite à 64 ans, est à la fois inutile et injuste, et c’est pourquoi elle est refusée par 7 Français sur 10.

Des millions de gens ont déjà défilé dans la rue en février : EN MARS ON PEUT GAGNER !

Alors ne ratez pas ces 2 dates :

mardi 7 mars à 14h30, DEPART DE LA MANIFESTATION à la Piscine de Chalon et jeudi 9 mars à 19h, REUNION PUBLIQUE de la NUPES sur les retraites !