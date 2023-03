Les expéditions de carburants bloquées en France

Mardi noir ou pas ? Le scénario porté par les syndicats semble se concrétiser tant le ras-le-bol général est en train de prendre un coup d'accélérateur. Entre l'inflation grandissante et la capacité du gouvernement à impulser une réforme structurelle du pays au plus mauvais moment, le cocktail s'annonce très explosif socialement. Lycéens et étudiants sont également entrés dans la danse, rejoignant les routiers. On ne compte plus le nombre de sites industriels bloqués depuis ce mardi matin. Selon la CGT, toutes les raffineries du territoire métropolitain sont concernées par les blocages. Du côté de Matignon ? On fait le dos rond et on croise les doigts pour espérer passer à travers les gouttes... sauf que Météo France annonce parallèlement une quinzaine de jours de pluie. Il sera bien difficile d'espérer un parapluie suffisamment efficace pour protéger tout le monde.

L.G