"L'ARS humilie les Maires du Morvan" selon le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

L'ARS humilie les Maires du Morvan

Ce qui s'est passé hier est inadmissible.

Toute la semaine dernière, les contributions sont remontées à l'ARS de la part des Elus pour faire avancer le dossier lié à la suspension de la Maternité d'Autun.



C'était la demande de l'ARS dans le cadre du processus de concertation enfin mis en place. Chacun y a beaucoup travaillé.

En début de réunion hier, le Directeur de l'Agence sous-entend qu'il a de nouvelles propositions à faire, ce qui aiguise l'intérêt des collègues et les rend attentifs...et puis...rien. Deux avancées minimes et imprécises sur la future direction du Centre Hospitalier d' Autun, qui avait été sciemment rendue indigente, et la possibilité d'héberger les parturientes sur Autun avant et après l'accouchement, sans autre précision. Sinon, on reste au projet initial.

Bilan : l'ARS a délibérément suspendu la Maternité d' Autun en lui rendant la vie impossible et a même été jusqu'à humilier les Maires et les Elus du territoire. Pour cet excellent travail, j'espère que le Directeur et ses sbires seront grassement remerciés.



Rémy Rebeyrotte, Député