AVIS DE DECES - Madame Hélène ANDRÉ née CHAINARD

CHÂTEL-MORON - SAINT-JEAN-DE-VAUX - MELLECEY



Jacky ANDRÉ et Edith,

Denise et Michel ISAIE,

Evelyne MELLENOTTE,

ses enfants ;

Aurore, Jérôme, Emmanuelle, Sandrine et Florence,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Hélène ANDRÉ

née CHAINARD

survenu à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 mars 2023 à 15h30 en l'église de

Châtel-Moron.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.