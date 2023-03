CARNET ROSE - Bienvenue à Mila

Mila VERMEIR est née le 27 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le quatrième enfant après Timoté, 10 ans et demi, et Matis et Damien, jumeaux de 8 ans et demi, d'Anne et Julien VERMEIR. La maman est responsable administration des ventes et le papa est cuisinier à l'hôpital psychiatrique de Sevrey. La petite famille réside à Saint-Boil.