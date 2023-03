CCFD : un Forum régional à Besançon sur le thème « Construire le bien-vivre pour oser la Paix »

Il y a un an le CCFD-Terre Solidaire Bourgogne Franche-Comté lançait son projet régional, intitulé « Pour un Bien Vivre dans chaque territoire ».

Pour ce 1er anniversaire, et à l’occasion de l’accueil de deux membres de « Sadaka Reut », association israélienne partenaire du CCFD-Terre Solidaire, ainsi qu’un peu plus d’un an après le début de la guerre en Ukraine, le Comité Catholique contre le Faim et le Développement propose une journée de Forum le samedi 18 mars de 9h30 à 16h30 à Besançon pour approfondir notamment les liens entre le Bien Vivre et la Paix.

Au programme de cette journée, entre autres une table-ronde avec :

Raia MANA & Didi MAOZ, jeunes engagées en Israël dans l’association Sadaka Reut (amitié en arabe et hébreu), partenaire du CCFD-Terre Solidaire

Nicolas GIROD, Porte-Parole national de la Confédération Paysanne et éleveur dans le Jura

Barbara ROMAGNAN, Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) Besançon et membre du Comité national de la LDH

Jean-Pierre ROUGEOT, membre de la commission « Non violence » de Pax Christi



Il possible de s’inscrire avant le 10 mars 2023 via ce formulaire en ligne.

Pour avoir plus d’informations sur la journée et sur les autres évènements en lien avec notre partenaire présent dans la région du 17 au 30 mars sur le site Internet via ce lien.

Une soirée aura notamment lieu le 17 mars au centre diocésain à Besançon pour une conférence avec les partenaires de l’association israélienne Sadaka Reut, laquelle a pour objectif de rapprocher Juifs et Arabes d’Israël dans le but de construire une société civile fondée sur l’égalité, la tolérance, le multi-culturalisme et le respect des droits humains. Son programme concerne 850 jeunes palestiniens et juifs, de 14 à 35 ans provenant principalement de communautés marginalisées et défavorisées.

JCR