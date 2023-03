Le quai Gambetta accueille l'expo-photo "Plurielles"

Depuis 3 ans, la ville de Chalon profite du 8 mars et du quai Gambetta pour mettre à l'honneur les femmes. Ce mercredi matin, Gilles Platret a inauguré l'expo-photo en présence de celles mises à l'honneur. Elles s'appellent Marie, Oriana, Carole, Elisabeth, Mireille, Lara, Frédérique , Sigolène, Tania, Mandy, Hélène, Caroline et Sylvie. Elles sont chef d'entreprise, retraitée, ouvrière, agent de la collectivité, étudiante et vivent leurs passions parallèlement à leur vie familiale. De la danseuse de Salsa à la combattante de muay thaï en passant par la chanteuse Gospel à la Reine Moutelle, elles sont toutes investies d'une manière ou d'une autre.

Une manière de mettre en lumière ces habitantes de l'agglomération de la plus belle des façons. L'exposition est visible sur le quai Gambetta jusqu'au 31 mars.

L.G @Photo ville de Chalon