MATERNITE D'AUTUN - Le député Rémy Rebeyrotte sollicite l'intervention du Ministre de la Santé

Monsieur le Ministre,

Compte-tenu des échecs successifs de l’ARS de Bourgogne Franche Comté, du GHT de Chalon-sur-Saône et de la Direction du Centre Hospitalier d’Autun, d’abord à préserver la Maternité, indispensable au plan géographique, puis à construire un partenariat et une coopération avec l’ensemble des acteurs, j’en appelle aujourd’hui à vous et je demande une analyse et une médiation au niveau national de ce dossier particulièrement important et délicat, pour sortir de l’impasse.

En 8 mars, jour si particulier de reconnaissance des droits et des devoirs vis- à vis des femmes, je sollicite donc l’intervention urgente de la Direction Générale de la Santé et/ou de l’Inspection Générale des Affaires Sociales.

Comptant sur votre attention particulière et sur votre diligence, je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de ma plus haute considération.



Rémy Rebeyrotte, Député