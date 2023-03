« International Days » à l'IUT de Chalon sur Saône

Le département MLT (Management de la Logistique et des Transports) de l'IUT de Chalon sur Saône a organisé les 7 et 8 mars derniers les "International days".

L'idée générale est d'ouvrir la formation sur un champ international encore plus large en complément des cours d'anglais déjà dispensés de manière importante à l'IUT.

Dans ce cadre 2 jours ont été dédiés à la pratique de l'anglais à travers différents ateliers : - Visite d'entreprises en anglais (Sobotram et Intex),

- Conférences thématiques,

- Interventions d'anciens étudiants (K. Ayad, responsable logistique Europe Euromaster, MP. Koczanski, affréteuse international ALAINE Overseas, F. Billet, gestionnaire d'entrepôts)

- Interventions de 3 collègues européens faisant partie de l'association Européenne EFLE (European Forum for Logistics Education) dont le département MLT est membre. M. HINTJENS, Enseignant en Logistique Portuaire et en Développement Durable à Anvers (Belgique), Mme TORNER Enseignante en management interculturel à Breda (Pays-Bas) et Mme Buder, Professeur à la Hochschüle Rhein-waal (Allemagne), spécialiste des énergies alternatives.

Les étudiants peuvent ainsi bénéficier, dans le cadre de leur formation, d'une ouverture internationale concrète qui pourra être complétée par la possibilité d'effectuer des stages à l'étranger, de mener des projets communs avec des étudiants européens ou encore de valider un semestre à l'étranger durant le cursus universitaire.