AVIS DE DECES - Madame Monique BARRET née LELU

CHALON-SUR-SAÔNE



François et Nadine,

son fils et sa belle-fille ;

Estelle, Clément et Sylvie, Edith, ses petits-enfants ;

Dana, son arrière-petite-fille ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Monique BARRET

née LELU

dite « Mimi »

survenu le 6 mars 2023,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées mercredi 15 mars 2023, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Elle repose à la maison

funéraire de Roc-Eclerc à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Monique a rejoint son fils,

Philippe

décédé en 1985 ;

et son époux,

André

décédé en 2018.