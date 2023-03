SALON DE L'EMPLOI - "C'est une belle vitrine de la dynamique du territoire qui s'est jouée ce jeudi" pour Sébastien Martin

Des milliers d'offres d'emplois, près de 200 entreprises présentes... et au total 4600 entrées enregistrées tout au long de cette journée tournée vers l'emploi. Une participation en nette hausse par rapport à la précédente édition et plusieurs enseignements déjà tirés par le Grand Chalon.

Face à l'influence du jour, l'idée selon laquelle nombre de chômeurs se laissent porter par la société a été battue en brêche ce jeudi. Des demandeurs d'emploi, des salariés en réflexion sur un nouveau parcours professionnel, toutes les envies étaient présentes ce jeudi.

Tous les métiers étaient représentés pour cette nouvelle édition et disons-le clairement, il n'était pas possible ce jeudi de ressortir du parc sans une entreprise interessée par votre candidature.

Le Président du Grand Chalon a salué la mobilisation de tous les acteurs de l'emploi, se félicitant de voir à quel point le "Grand Chalon fait face à un beau dynanisme économique". "Il reste encore 5900 personnes sur notre territoire sans emplois en catégorie A. Il nous appartient d'aller les chercher" a insisté Sébastien Martin. "On aurait pu penser à un essoufflement sur ce genre d'événement et on voit bien qu'il n'en est rien". Une manière de récompenser aussi les équipes du Grand Chalon et de la Mission Locale du Chalonnais, grands organisateurs de l'événement.

Viendra le moment de tirer les enseignements de cette nouvelle édition mais déjà l'idée " de mieux mettre en valeur les offres, d'améliorer la visibilité et la simplicité des présentations".

A la rentrée de septembre, un salon dédié à l'industrie en plein coeur de Chalon sur Saône

Sébastien Martin a confirmé la volonté du Grand Chalon d'accompagner toujours plus les acteurs des métiers de l'industrie. A la rentrée de septembre, Place de Beaune, plus exactement le 3e week-end de septembre, c'est un salon tourné autour de l'industrie qui sera mis en place en coeur de ville. Plus qu'un salon tourné autour de l'emploi, c'est la volonté de rompre les idées fausses autour des métiers de l'industrie. "C'est l'avenir de notre territoire qui se joue à travers l'industrie" insiste Sébastien Martin, considérant l'importance de la mobilisation des pouvoirs publics autour du sujet.

