Espace des Arts, samedi : YOUN SUN NAH

Vingt ans après la sortie de Light for the People, l’album qui a révélé Youn Sun Nah au public français, la chanteuse coréenne présente son nouvel opus, Waking World, dont elle a écrit les paroles et la musique. Ce magnifique recueil de onze titres fidèles aux différents univers de sa discographie mêle jazz, pop, folk et musiques du monde. En révélant de nouvelles dimensions cinématographique et poétique, le sillon de ses créations est marqué par sa propre histoire. Portées par une voix rêveuse sur des tempos intimistes, ses chansons incitent à la méditation autant qu’elles ouvrent à la raison. Youn Sun Nah semble ainsi avoir trouvé son style et sa liberté.

C’est un répertoire inédit qu'elle interprète sur scène avec une formation voix-basses-guitares-claviers.

SAM 11 MAR 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

