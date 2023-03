Pour cette septième édition - la cinquième à Châtenoy-le Royal -, qui se déroulera samedi 11 mars de 10 heures à 19 heures et dimanche 12 mars de 10 heures à 18 heures, pas moins de dix-neuf domaines, sélectionnés avec le plus grand soin par les organisateurs, seront présents et vous feront découvrir leur dernière production. La Bourgogne sera bien évidemment à l'honneur avec la Côte chalonnaise, la Côte de Beaune, la Côte de Nuits, le Mâconnais ou encore la Basse Bourgogne. Mais les visiteurs pourront également déguster - avec modération ! - des vins d'Alsace, de Lorraine, du Jura, du Bugey, du Beaujolais, de la vallée du Rhône, de Provence et du Pays de Loire, sans oublier les incontournables champagnes et crémants (voir ci-dessous). En complément on pourra aussi trouver auprès de huit exposants tout ce qui fait les plaisirs de la table en France mais aussi en Italie ou encore au Canada ou au Chili (voir ci-dessous).

Au profit de l’association « LouXis »

Les bénéfices de la vente des verres de dégustation, au prix de 4 € l’unité et de 20 € les six, seront reversés à l’association « LouXis ». Une association qui vient en aide à Louis, un jeune San-Rémois de 10 ans atteint du syndrome de l’«X fragile». Une maladie génétique rare et héréditaire.

Et ce n’est pas tout, histoire de donner un « plus » à l’événement, le designer chalonnais Bernard Denis, dont la réputation a largement dépassé nos frontières, présentera quelques-unes de ses sculptures et de ses créations d’art plastique.

Entrée gratuite. Restauration sur place. Tombola gratuite. Parking assuré.



Des vins...

Alsace : Domaine Patrick et Mathieu Beyer (Epfig) : sylvaner, pinot gris, riesling, gewurztraminer, pinot noir.

Beaujolais : Au caveau du pressoir américain (Villié-Morgon) : chiroubles, morgon, chénas.

Bourgogne : Domaine Bourdon et Fils (Solutré-Pouilly) : mâcon vergisson, saint-véran, mâcon village, pouilly-fuissé ; Domaine Bouton Valérie, Gilles et Fils (Saint-Aubin) : saint-aubin, chassagne-montrachet, puligny-montrachet ; Domaine Duvernay Père et Fille (Mercurey) : mercurey village et mercurey 1er cru ; Domaine Fribourg-Hacquard (Villers-La-Faye) : bourgogne hautes côtes de nuits, nuits- saint-georges ; Domaine Michel Isaïe (Saint-Jean-de-Vaux) : ratafia, marc de bourgogne, fine de bourgogne, verveine, vin de pays ; Domaine Jacquet Lionel et Séverine (Chitry) : bourgogne chitry rouge et blanc, saint-bris, chablis ; Maison Géraldine Louise (Rosey) : bourgogne chardonnay, givry, saint-romain, montagny.

Bugey : Domaine Buffard (Cerdon) : cerdon classique et brut.

Champagne : Domaine Joël Closson et Fils (Saulchery) : champagnes, champagnes millésimés.

Jura : Domaine Hordé Père et Fils (Port-Lesney) : crémant du jura, arbois blanc, savagnin, vin jaune.

Lorraine : Domaine Masson Jacques (Bulligny) : vins côtes de Toul, eau de vie, spiritueux.

Pays de Loire : Domaine de la Gauterie (Brissac-Loire-Aubance) : anjou, bonnezeaux, côteaux-du-layon.

Provence : Domaine Bouisse-Matteri (Hyères) : vins de cépages, vins blanc, rouge et rosé côtes de provence.

Vallée du Rhône : Domaine Jaume (Vinsobres) : vinsobres, côtes-du-rhône, crozes- hermitage ; Domaine Jean-Claude Raspail et Fils (Saillans) : crémant, clairette de die ; Domaine Serguier (Châteauneuf-du-Pape) : côtes-du-rhône, châteauneuf-du-pape ; Domaine du mas des Restanques (Gigondas) : gigondas, vacqueyras.

... Mais pas que.

Brasserie Mala Mana (Louhans) : bières artisanales.

Louis et Dielkis Genelot (Bragny-sur-Saône) : miels et dérivés.

Les Gourmandises de Lucie (Chalon-sur-Saône) : chocolats, pâtisseries, confiseries, biscuits.

GAEC Galoche (Châtenoy-le-Royal) : yaourts, beurre, charcuteries, fromages chèvre et vache.

Il Salernitano (Sainte-Geneviève) : produits italiens: antipasti, olives, mozzarella, sauces, pâtes, huile, vins.

Fromagerie des Erythrônes (Aromas) : comté, cancoillotte, fromages du Jura.

La Canadienne et SL Wine (Ouroux-sur-Saône) : produits canadiens et vins étrangers.

Les Escargots d'Amandine (La Chapelle-Thècle) : escargots et préparations à base d'escargots.

Gabriel-Henri THEULOT